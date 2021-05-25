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В центре Москвы потушили крупный пожар

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Пожар в нежилом здании в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщили во вторник, 25 мая, в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

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«Благодаря грамотным действиям и слаженной работе пожарных в 15:12 пожар был ликвидирован», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Возгорание произошло в здании по адресу: Тессинский переулок, дом 5, стр. 6. В здании горели чердак и кровля на общей площади около 800 кв. м. К тушению пожара был привлечен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Огонь не успел перекинуться на здания, расположенные рядом с домом 1956 года постройки, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее во вторник сообщалось, что пожар произошел в двухэтажном здании на Серебрянической набережной, которое находилось в процессе демонтажа, однако затем адрес уточнили.

Пострадавших в результате пожара нет.

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