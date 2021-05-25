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В Лужниках пройдет мультиформатный городской фестиваль года SUMMEET

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АО «Лужники» и Москомспорт при участии АНО «Ласточка», концертного агентства TCI и группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» представляют городской фестиваль SUMMEET, который состоится 28 августа 2021 года в «Лужниках».

SUMMEET — не очередной летний музыкальный фестиваль, а поистине крупномасштабное городское событие. Это огромное lifestyle-пространство в легендарном и культовом месте, где соединятся качественная музыка, спорт, общение, позитивные эмоций, самые разные активности и развлечения, вкусная еда и, конечно, хорошее настроение в кругу семьи или друзей. Это место, где каждый, вне зависимости от возраста и предпочтений, найдет что-нибудь для себя. У фестиваля глобальные задачи: с каждым годом мы планируем увеличить количество дней проведения, сцен, музыкантов, активностей и привлечь как можно больше разной аудитории!

В первую очередь, SUMMEET — это музыка на любой вкус. Хедлайнером фестиваля станет певица Земфира – на SUMMEET состоится ее единственное выступление в 2021 году. Этой зимой Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила новый альбом «Бордерлайн», ставший одной из главных пластинок года — на выступлении в «Лужниках» у слушателей появится уникальная возможность впервые услышать песни вживую с этой пластинки. Другими участниками фестиваля станут группы «ЛСП», Shortparis и «Куртки Кобейна». Расписание будет постоянно пополняться новыми артистами — подпишитесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить анонсы и интересные новости фестиваля.

На спортивных площадках фестиваля вы сможете поучаствовать в мастер-классах и пообщаться с известными спортсменами, позаниматься йогой или поиграть в командные игры, узнать много полезного о спортивном питании и ЗОЖ в целом.

Fashion & design market представит самых перспективных российских дизайнеров. Это идеальное место не только для того, чтобы ознакомиться с последними модными трендами, но и чтобы приобрести что-нибудь для себя или в подарок: одежда, бижутерия, виниловые пластинки, приятные безделушки — всё это вы найдете здесь.

На фудкорте состоится настоящий праздник гастрономии со всего мира: от классических национальных блюд до стритфуда и кухни фьюжн.

Во время фестиваля на территории «Лужников» будет работать лекторий, где желающие смогут послушать выступления топовых блогеров и лидеров мнений. Также к услугам посетителей будет доступен прокат и тест-драйв городских средств передвижения, игровые и выставочные площадки и множество зон партнеров фестиваля.

Фестиваль будет работать и ночью! Официальное after-party состоится на площадке Dance Area с 6 барами и 2 VIP-зонами, где отыграют сеты популярные диджеи и звезды электронной музыки. Билеты в эту зону приобретаются отдельно.

Приобрести билеты, узнать более подробную информацию и следить за анонсами вы можете на сайте summeet.ru.

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