Нарушения нашли на детских площадках в Рязани

В Советском районе Рязани обнаружили нарушения на территории детских площадок. Проверки провели сотрудники прокуратуры совместно с представителем Рязанского отделения Ассоциации юристов России.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, на детской площадке на Лыбедском бульваре отсутствовала табличка с правилами использования оборудования и сведениями о возрасте детей, которым можно там находиться. Кроме того, на площадке не нашли номера телефонов экстренных служб и ответственного лица.

Аналогичные нарушения выявили на площадках в Кремлевском и Новослободском парках, пишет РИА «7 новостей».

Руководству дирекции благоустройства Рязани внесено представление с требованием устранить нарушения.

Ранее в мае в Спас-Клепиках Рязанской области прокуратура начала проверку после падения качелей на ребенка. По словам очевидцев, у пострадавшего сломаны ноги.

В марте этого года суд вынес решение по делу о гибели 11-летнего мальчика на детской площадке в Астрахани. Директора управляющей компании (УК), ответственной за территорию, признали виновной. Установлено, что в результате преступного бездействия 5 августа 2020 года бетонная плита с лестницей, на которой играли трое детей, рухнула. Двое детей получили ушибы и ссадины, а 11-летнего мальчика придавило насмерть.