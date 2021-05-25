Депутат рады показал подготовку к «освобождению Кубани»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко продемонстрировал в социальной сети подготовку «по освобождению Кубани». Фотографию с тренировки украинский депутат опубликовал 25 мая в Instagram.

На фотографии изображен сам депутат с тренером по боксу Гедой Мбатом, рядом стоит специальный манекен, который предназначен для тренировки ударов.

«Готовимся освобождать Кубань», — подписал снимок с тренировки депутат.

Ранее, 14 мая, депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко указал на историческую неграмотность Гончаренко, который в тот же день заявил, что Кубань должна принадлежать Украине, так как относится к территории «украинских этнических земель». Козенко напомнил, что Россия была образована раньше Украины, которая берет свое начало из Киевской Руси, чем и обусловлено сходство в культурных традициях.

Депутат Верховной рады в 2019 году уже заявлял о притязаниях Киева на Кубань. Тогда он сообщил, что на территории Кубани проживает не менее 62% украинцев, позже он назвал другую цифру — до 4%. Согласно данным переписи населения РФ в 2010 году, на территории Краснодарского края проживает менее 2% украинцев.