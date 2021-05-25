В МИДе Латвии заявили о юридических основаниях для замены флага России

Решение о замене национального российского флага на флаг с символикой Олимпийского комитета России (ОКР) на площади в центре Риги не политическое, оно имеет юридические основания. Об этом 25 мая заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

«Это был юридический акт, потому что, как вы знаете, Россия дисквалифицирована по допинговым вопросам. Я понимаю, что российский флаг чисто юридически не мог там находиться. <...> Здесь не будем искать политику — здесь просто были вопросы, которые решались на основе решения спортивных властей», — сказал он в эфире телеканала «Дождь».

Демонтаж российского флага произошел 24 мая на площади в центре Риги, где размещены флаги стран, участвующих в чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии.

Как прокомментировали инцидент в российском посольстве в Латвии, «вразумительной аргументации» на демонтаж российского флага и его замену от властей не последовало.

Тогда же мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии на красно-белый, который используется белорусской оппозицией. Как заявил мэр города, в городе не будет флагов, которые «символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом». На фоне этого инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников дипмиссии.

Инцидент с белорусским флагом произошел на фоне связан с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщений о минировании, информация о котором не подтвердилась.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) России предписано в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях под символикой ОКР, такое решение Спортивный арбитражный суд (CAS) принял 17 декабря 2020 года. Такое решение инстанция приняла в связи со спором между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).