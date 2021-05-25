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В МИДе Латвии заявили о юридических основаниях для замены флага России

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Решение о замене национального российского флага на флаг с символикой Олимпийского комитета России (ОКР) на площади в центре Риги не политическое, оно имеет юридические основания. Об этом 25 мая заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

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«Это был юридический акт, потому что, как вы знаете, Россия дисквалифицирована по допинговым вопросам. Я понимаю, что российский флаг чисто юридически не мог там находиться. <...> Здесь не будем искать политику — здесь просто были вопросы, которые решались на основе решения спортивных властей», — сказал он в эфире телеканала «Дождь».

Демонтаж российского флага произошел 24 мая на площади в центре Риги, где размещены флаги стран, участвующих в чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии.

Как прокомментировали инцидент в российском посольстве в Латвии, «вразумительной аргументации» на демонтаж российского флага и его замену от властей не последовало.

Тогда же мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии на красно-белый, который используется белорусской оппозицией. Как заявил мэр города, в городе не будет флагов, которые «символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом». На фоне этого инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников дипмиссии.

Инцидент с белорусским флагом произошел на фоне связан с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщений о минировании, информация о котором не подтвердилась.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) России предписано в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях под символикой ОКР, такое решение Спортивный арбитражный суд (CAS) принял 17 декабря 2020 года. Такое решение инстанция приняла в связи со спором между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

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