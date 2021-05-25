Старейший российский байкер погиб в ДТП

Известный в России байкер Валерий Ивашкин по прозвищу Дед разбился насмерть в ДТП.

Момент ДТП, унесшего жизнь байкера, попал на видео, распространившееся в Сети. По видеозаписи становится понятно, что человек, сидевший за рулем автомобиля, двигаясь по той же полосе, что и Ивашкин, не включил поворотник при попытке перестроится в другой ряд. В результате чего не успевший вовремя среагировать мотоциклист попал под колеса автомобиля, а потом врезался в отбойник.

«Последние 40 лет ездил на красной «Яве», жил на Новомытищинском, за рулем мотоцикла с 13 лет. Кто хочет проводить его в последний путь в вечный сезон, сбор колонны состоится 26.05.21 у Мытищинского морга, похороны на Волковском кладбище», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Мото Мытищи» во «ВКонтакте» 24 мая.

Видео происшествия с участием Ивашкина возмутило членов сообщества мотоциклистов: они просят привлечь виновника ДТП к ответственности.

21 мая в московском ГИБДД рассказали, что наиболее опасное время, когда участников движения становится на дороге больше, это будни. Более 70% аварий происходит в светлое время суток.