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Mercedes-Benz Fashion Week Russia победила в двух международных премиях

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Mercedes-Benz Fashion Week Russia, одна из самых масштабных недель моды в мире и крупнейшая в России и Восточной Европе, стала победителем сразу двух международных премий — Shorty Awards и NYX Marcom Awards. Московскую неделю моды оценивали эксперты крупных международных компаний и креативных агентств из разных стран.

Shorty Awards награждает культурно-значимые компании и проекты со всего мира, которые создают креативный и инновационный контент в социальных сетях. Mercedes-Benz Fashion Week Russia признана лучшей в категории Live Events, опередив проекты MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards, E! People's Choice Awards и другие. Среди лауреатов премии прошлых лет — поп-звезда Тейлор Свифт, экс-первая леди США Мишель Обама, Google, Instagram, Twitter, Disney+, Hulu, актриса Ребел Уилсон, YouTube-блогер Mr. Beast и другие.

Также Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала победителем международной премии NYX Marcom Awards, которая отмечает лучшие проекты в области маркетинга, коммуникаций и создания видеоконтента. В этом году Неделя моды получила высший уровень награды Grand Winner в категории Marketing Effectiveness. Special Event. Среди других победителей премии в разных номинациях — проекты компаний Microsoft, Nike, Spotify, Tinder и другие.

«C начала 2021 года проекты Национальной палаты моды стали победителями еще нескольких известных российских и международных премий. Московские креативные индустрии высоко оценили в России и за рубежом. Так, Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала лауреатом Tagline Awards, Digital Communications AWARDS и MUSE Creative Awards», – рассказал Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Кроме того, sustainable-выпуск Global Talents Digital, в рамках которого прошел День московских дизайнеров при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, получил бронзовую награду в крупнейшем digital-конкурсе в Восточной Европе Tagline Awards в номинации «Международный проект».

«Талантливые дизайнеры столицы привлекают внимание как в России, так и за рубежом. Неудивительно, что мероприятия с их участием получили международное признание. Для дальнейшего развития креативных индустрий правительство Москвы оказывает комплексные меры поддержки представителям индустрий, в том числе индустрии моды», — пояснил Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит дважды в год с 2000 года. Организатором Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже более 20 лет является коммуникационное агентство Artefact. В октябре 2020 года Неделя моды запустила новый phygital-формат: впервые в мире в едином расписании прошли показы в Москве и трансляции из других городов и стран. Весенний сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве прошел также в phygital-формате с 19 по 24 апреля под эгидой устойчивого развития.

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