Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
В центре Москвы потушили крупный пожар
Общество
В Думу внесли проект о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок
Общество
Жителям Белгородской области дадут выходной для вакцинации от COVID-19
Мир
Главы МИД стран ЕС обсудят инцидент с самолетом Ryanair 26 мая
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП
Экономика
«Почта России» займется доставкой купленного онлайн российского вина
Мир
Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией
Мир
Белоруссия закроет посольство в Канаде
Мир
Британская модель умерла от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Сюжет:

В Минпромторге заявили о возможности увеличить производство вакцин от COVID

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При росте спроса на вакцины от коронавируса в России мощности производителей позволят удовлетворить его. Об этом 25 мая заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Медленно и нервно: в ЕМА объяснили задержку одобрения «Спутника V»
Европа тем временем пытается самостоятельно нарастить темпы вакцинации

«Площадки работают в зависимости от заказа системы здравоохранения и выстраивают свои мощности в зависимости от потребности. Мощности есть, обеспечить в состоянии», — отметил Осьмаков в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в этот день в интервью «Известиям» директор Федерального центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что для производства вакцины «КовиВак», возможно, удастся создать отдельное производство в Кировской области.

Также во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавирусной инфекции должно быть привито 60% взрослого населения России.

Мурашко заявил, что переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионах России может вакцинация. Он отметил, что врачам следует подавать пример населению, чтобы стимулировать данную процедуру.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021