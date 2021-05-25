В Минпромторге заявили о возможности увеличить производство вакцин от COVID

При росте спроса на вакцины от коронавируса в России мощности производителей позволят удовлетворить его. Об этом 25 мая заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

«Площадки работают в зависимости от заказа системы здравоохранения и выстраивают свои мощности в зависимости от потребности. Мощности есть, обеспечить в состоянии», — отметил Осьмаков в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в этот день в интервью «Известиям» директор Федерального центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что для производства вакцины «КовиВак», возможно, удастся создать отдельное производство в Кировской области.

Также во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавирусной инфекции должно быть привито 60% взрослого населения России.

Мурашко заявил, что переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионах России может вакцинация. Он отметил, что врачам следует подавать пример населению, чтобы стимулировать данную процедуру.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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