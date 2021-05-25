После инцидента с самолетом Ryanair Минск не получит инвестиционную помощь

ЕС заморозил инвестиционную помощь для Белоруссии. Минск не получит экономический пакет на сумму €3 млрд. Решение принято в ЕС после инцидента с самолетом Ryanair. 23 мая борт ирландской авиакомпании следовал из Афин в Вильнюс. После сообщения о бомбе самолет направился в Минск. Информация о минировании лайнера не подтвердилась. После приземления борта был задержан Роман Протасевич, журналист, бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA. На Протасевича в Белоруссии заведено уголовное дело, передает телеканал «Известия». Сейчас ЕС требует освободить бывшего редактора канала NEXTA. В то же время Роман Протасевич начал сотрудничать со следствием и дает признательные показания.

«Добрый день, меня зовут Роман Протасевич, вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минска. Сейчас я нахожусь в СИЗО № 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске», — рассказал бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Традиционно не обошлось без поиска российского следа. Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал ситуацию игрой в русскую рулетку. В то же время федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не заниматься спекуляциями.

«Честно говоря, я не хочу сейчас на этом спекулировать. Я думаю, что важно тщательно расследовать этот инцидент. На наш взгляд, очевидно, кто несет ответственность. На это сейчас требуется соответствующая реакция», — прокомментировал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

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