Белоруссия закроет посольство в Канаде

Белоруссия закроет свое посольство в Канаде. Соответствующее постановление правительства зарегистрировано во вторник, 25 мая, в Национальном реестре правовых актов республики.

Акт называется «О закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде». Совет министров Белоруссии принял постановление о закрытии посольства в Канаде 22 мая 2021 года. Его подписал премьер-министр Роман Головченко, передает RT.

Ожидается, что текст документа будет опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии в ночь на среду, после чего документ вступит в силу.

В апреле текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оптимизировать число посольств и штат дипмиссий республики.

По данным МИД Белоруссии, после президентских выборов в августе 2020 года и последовавших за ними массовых протестов Канада ввела санкции против ряда официальных лиц страны. Минск принял ответные меры, введя ограничения в отношении некоторых граждан Канады. При этом во внешнеполитическом ведомстве отмечали необходимость продолжать контакты с Оттавой на тех направлениях сотрудничества, где наблюдается взаимная заинтересованность сторон, передает НСН.

Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о высылке из республики посла Латвии и всего дипломатического персонала. Причиной данного решения стал инцидент с флагом Белоруссии в Риге в рамках чемпионата мира по хоккею, сообщает телеканал «Звезда». Государственный флаг республики был по неизвестным причинам заменен на оппозиционный.