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Свыше 300 штрафов выписали за посещение лесов в Тюменской области

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В Тюменской области за нарушения запрета на посещение лесов оштрафовали 307 человек. Об этом сообщил глава регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Общий размер штрафов в отношении физических лиц составил 700 тыс. рублей. Также к административной ответственности привлечены два юридических лица, осуществлявших деятельность в лесах, пишет портал «Наш город».

Как сообщает оперштаб по Тюменской области, около села Малиновка Аромашевского района пожарные потушили 20 га леса. Угрозы жизни и здоровью населения сейчас нет.

Площадь природного пожара около Антипино Нижнетавдинского района составляет 110 га. В тушении задействованы 82 человека и семь единиц спецтехники. Населенным пунктам также ничего не угрожает.

Утром 25 мая пресс-служба федеральной Авиалесоохраны сообщила, что общая площадь лесных пожаров на территории России за сутки уменьшилась с 6,3 тыс. до 5,1 тыс. га. Наибольшую площадь огонь охватил в Тюменской области — 4078 га. Кроме того, крупные пожары зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (378 га), Свердловской области (244 га) и Республике Саха (145 га).

По данным Тюменского гидрометцентра, чрезвычайная пожароопасность сохранится на юге Тюменской области до 27 мая. В связи с этим возрастает вероятность возникновения пожаров на территории Тюмени. Городские власти продлили запрет на посещение лесов до 10 июня.

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