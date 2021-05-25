Жителей Карелии предупредили о заморозках до конца недели

МЧС предупреждает жителей Карелии о ночных заморозках. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 26 по 31 мая.

Согласно прогнозам, температура воздуха и поверхности почвы будет опускаться до –1...–3 градусов. Об этом сообщает ИА «Карелinform». В северных районах заморозки ожидаются 27 и 28 мая.

Сотрудники МЧС напоминают, что из-за заморозках на дорогах возможно образование гололедицы. В связи с этим водителям рекомендовано ограничить поездки на личном транспорте. Также учесть низкую температуру воздуха следует при организации туристических выходов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае после экстремальной жары, которую прогнозируют до 27 мая, наступят заморозки. Местами температура на почве опустится до –1 градуса.