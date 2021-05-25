Юристы оценили готовность Google оспаривать штраф за неудаление контента в суде

Судя по последним событиям, компания Google готова оспаривать решения российских властей, подобные сегодняшнему постановлению Таганского суда Москвы о наложении штрафа в размере 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом заявила «Известям» член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Орехович во вторник, 25 мая.

«И в этом, как ни странно, есть положительная составляющая — стремление иностранной IT-компании решать свои проблемы в российской юрисдикции. Однако если решение суда будет не в пользу Google, то она, скорее всего, добровольно его не исполнит, вследствие чего в качестве ответной меры может последовать зарекомендовавшее себя в последнее время замедление трафика сервисов Google», — сказала юрист.

По ее словам, в случае с Google это будет зависеть не только от желания властей принудить компанию исполнить решение суда, но и от наличия технической возможности по замедлению сервисов IT-гиганта, что является «задачей технически довольно объемной».

Орехович отметила, что главная проблема состоит в том, что оштрафован Google LLC — головная компания, а не ООО «Гугл», расположенная в России.

«Значит, обязать компанию платить нет инструментов. В добровольном порядке она не оплатит. Таким образом, не останется иных вариантов принуждения, кроме как замедление [трафика]», — заключила она.

В свою очередь заместитель председателя коллегии адвокатов Москвы «Корчаго и партнееры» Тимур Баязитов считает, что сложно сказать, будет ли IT-корпорация оспаривать постановление московского суда. Он отметил, что, согласно действующему законодательству, такое право у нее есть — обжалование происходит в установленном порядке.

Замедление сервисов компании юрист назвал нецелесообразным, так как за нарушения, которые были допущены, она ее привлекли к ответственности. Он подчеркнул, что сейчас можно только ожидать вынесения аналогичных решений, но для конкретных прогнозов необходимо анализировать материалы административного дела.

«В целом можно отметить определенный тренд на назначение штрафов западным компаниям за отказ удалить противоправный контент, и в ближайшее время количество таких дел, скорее всего, будет только увеличиваться», — резюмировал Баязитов.

Ранее во вторник Таганский суд признал Google виновной в тройном нарушении российского законодательства из-за отказа компании удалить запрещенный контент. Суд наложил штрафы на компанию по всем трем эпизодам. Общая сумма штрафных санкций составила 6 млн рублей.

Ранее, 24 мая, Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Google, которая потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными. В этот же день в надзорном ведомстве заявили о готовности к диалогу с американскйо компанией в судебном порядке.

Член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, бывший омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова написала в Telegram-канале комиссии СФ, что иск руководства интернет-площадки к российском властям является попыткой отстоять права вмешательства во внутренние дела России. Она напомнила, что IT-корпорация выступает против блокировки 12 видеозаписей, призывающих к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года.