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Два десятка улиц приведут в порядок во Владикавказе по нацпроекту

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Во Владикавказе (Северная Осетия) до конца 2021 года намерены отремонтировать 24 улицы. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в управлении транспорта и дорожного строительства горадминистрации, перечень объектов, которые будут приведены в порядок, утвердили еще в апреле 2019 года. Всего подрядчикам предстоит отремонтировать 20,54 км улиц, пишет NewsTracker.

В мэрии отмечают, что за последние два года во Владикавказе дорожные работы прошли на 56 улицах. Покрытие обновили на 56 км.

В понедельник, 24 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на опережающее строительство дорог дополнительно направят 100 млрд рублей. Отмечается, что данное поручение Мишустин дал Минфину. Срок исполнения — до 10 июня.

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