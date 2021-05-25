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«Роснефть» начала строить нефтеналивной терминал порт «Бухта Север»

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«Роснефть» начала реализацию проекта по строительству нефтеналивного терминала порт «Бухта Север» на севере Красноярского края. Об этом 25 мая сообщается на сайте компании.

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Отмечается, на полуостров Таймыр уже прибыла команда специалистов «Объединенной энергостроительной корпорации». Суда ледового класса доставили на Таймыр около 20 тыс. т грузов, включая тяжелую строительную технику, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи, а также материалы для обустройства вахтовых городков.

Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30 млн т в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 млн т.

«Восток Ойл» — проект с минимальным углеродным следом, составляющим лишь четверть от среднемировых показателей новых крупных проектов. Для энергоснабжения объектов «Восток Ойла» будет использована ветрогенерация и попутный нефтяной газ», — сообщили в «Роснефти».

Реализация проекта позволит освоить уникальный ресурсный потенциал региона и, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т к 2024 году.

По словам старшего аналитика WMT Consult Валерия Андрианова, «Восток Ойл» является флагманским проектом не только для «Роснефти», но и для мировой нефтегазовой отрасли.

«Прогнозный уровень добычи и обширные конкурентные преимущества, такие как высокое качество нефти, близость к перспективным рынкам, синергия с судостроительным комплексом «Звезда» и другие, превращают проект в настоящий магнит для инвесторов», — отметил он.

Ресурсная база проекта превышает 6 млрд т нефти высокого качества.

«Для сравнения ресурсная база всей формации Permian (крупнейшего сланцевого региона) в Соединенных Штатах — 6,3 млрд т. — Только следует понимать, что плотность запасов там — 0,1, млн б.н.э. на км². В случае же с проектом «Восток-Ойл» этот показатель составляет 17 млн б.н.э. на км². Неудивительно, что проект сверхпривлекателен для инвесторов. А ведь нефтегазовая отрасль сейчас явно недоинвестирована и реализация данного проекта может в корне изменить ситуацию», — подчеркнул со своей стороны директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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