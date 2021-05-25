«Роснефть» начала строить нефтеналивной терминал порт «Бухта Север»

«Роснефть» начала реализацию проекта по строительству нефтеналивного терминала порт «Бухта Север» на севере Красноярского края. Об этом 25 мая сообщается на сайте компании.

Отмечается, на полуостров Таймыр уже прибыла команда специалистов «Объединенной энергостроительной корпорации». Суда ледового класса доставили на Таймыр около 20 тыс. т грузов, включая тяжелую строительную технику, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи, а также материалы для обустройства вахтовых городков.

Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30 млн т в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 млн т.

«Восток Ойл» — проект с минимальным углеродным следом, составляющим лишь четверть от среднемировых показателей новых крупных проектов. Для энергоснабжения объектов «Восток Ойла» будет использована ветрогенерация и попутный нефтяной газ», — сообщили в «Роснефти».

Реализация проекта позволит освоить уникальный ресурсный потенциал региона и, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т к 2024 году.

По словам старшего аналитика WMT Consult Валерия Андрианова, «Восток Ойл» является флагманским проектом не только для «Роснефти», но и для мировой нефтегазовой отрасли.

«Прогнозный уровень добычи и обширные конкурентные преимущества, такие как высокое качество нефти, близость к перспективным рынкам, синергия с судостроительным комплексом «Звезда» и другие, превращают проект в настоящий магнит для инвесторов», — отметил он.

Ресурсная база проекта превышает 6 млрд т нефти высокого качества.

«Для сравнения ресурсная база всей формации Permian (крупнейшего сланцевого региона) в Соединенных Штатах — 6,3 млрд т. — Только следует понимать, что плотность запасов там — 0,1, млн б.н.э. на км². В случае же с проектом «Восток-Ойл» этот показатель составляет 17 млн б.н.э. на км². Неудивительно, что проект сверхпривлекателен для инвесторов. А ведь нефтегазовая отрасль сейчас явно недоинвестирована и реализация данного проекта может в корне изменить ситуацию», — подчеркнул со своей стороны директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.