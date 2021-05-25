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Число ДТП сократилось на дорогах Мурманской области в 2021 году

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За первые четыре месяца 2021 года в Мурманской области почти на 10% сократилось число дорожных аварий. Также снизилось число погибших в ДТП.

Информация об аварийности была озвучена в ходе заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По словам губернатора Андрея Чибиса, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года число погибших сократилось на 38,2%. Число аварий с участием детей сократилось на 40%. Об этом пишет ИА «Би-порт».

В 17 муниципалитетах Мурманской области действуют «Школы юных инспекторов движения». В них записываются школьники в возрасте 10–12 лет.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артема Гришина, в комплексный план дорожной кампании включили свыше 60 мероприятий, в том числе установку знаков при проведении ремонтных работ.

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