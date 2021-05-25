В Еврокомиссии рассказали о новых санкциях против Белоруссии

Евросоюз введет целевые ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц Белоруссии, а также подготовит дальнейшие адресные экономические санкции. Об этом во вторник, 25 мая, заявил «Известиям» представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.

«ЕС вводит целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц <…> в том числе в ответ на неприемлемый инцидент с принужденной посадкой самолета в Минске для задержания журналиста Романа Протасевича», — сказал он.

По словам Стано, решение, принятое лидерами стран — членов Евросоюза на встрече 24 мая, включает скорейшее введение новых санкций против физических и юридических лиц республики.

Помимо этого, представитель пресс-службы ЕК добавил, что ЕС подготовит и примет дальнейшие адресные экономические санкции, работа над соответствующими предложениями только началась.

Ранее в этот день глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал о том, что Евросоюз рассматривает введение санкций против Белоруссии, ограничивающих экспорт из этой страны. По его словам, в четвертый пакет санкций могут быть внесены полеты в страны Евросоюза и национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа». Кроме того, Брюссель может применить санкции в отношении нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов, добавил дипломат.

Он подчеркнул, что должна быть начата серьезная дискуссия по формированию широкого списка белорусских компаний и физлиц, работа которых способствует финансированию государства. У Литвы есть возможность принимать определенные решения самостоятельно, но главный ответ должен быть международным, заключил Ландсбергис.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии ожидания новых санкций Евросоюза против Москвы на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске. По ее словам, санкции появляются без поводов, вне зависимости от событий. При этом директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал «Известиям», что Евросоюз может действительно пойти на те радикальные меры в отношении Белоруссии, к которым призвал глава литовского МИДа.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного, признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали в аэропорту.

Западные страны раскритиковали Минск из-за случившегося. 24 мая на саммите ЕС было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.