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Brussels Airlines сообщила о возобновлении полетов в Россию с 12 июня

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Авиакомпания Brussels Airlines возобновит полеты в Россию с 12 июня, в связи с этим наблюдает за ситуацией с небом Белоруссии, рассказала 25 мая представитель пресс-службы компании Маайке Андриес.

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Компания возобновляет полеты в Москву и Санкт-Петербург в течение июня, на эти полеты может повлиять закрытие воздушного пространства Белоруссии, однако для рейсов в Россию будут предложены альтернативные маршруты, передает ее слова газета Het Belang van Limburg.

При этом Андриес уточнила, что на Brussels Airlines пока не повлияет решение о закрытии белорусского воздушного пространства, напомнив, что Brussels Airlines уже какое-то время не выполняет рейсы в Россию из-за пандемии коронавируса.

По словам Андриес, Brussels Airlines не летают в саму Белоруссию, обычно для рейсов в Санкт-Петербург используются «несколько возможных маршрутов», однако в ближайшее время будут избраны альтернативные маршруты, минуя белорусское воздушное пространство. Для полетов в Москву альтернативный маршрут выберут в ближайшие недели.

Решение о запрете полетов европейских авиакомпаний было принято после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair. 23 мая лайнер, следовавший из Афин в Вильнюс, сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. 25 мая она сравнила реакцию ЕС с истерикой.

Россия ограничила авиасообщение с рядом стран в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Рост заболеваемости начался в конце декабря 2019 года. Постепенно страны и Россия стали снимать ограничения, в частности 25 мая возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

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