Меркель заявила об отсутствии данных о связи РФ с инцидентом с самолетом Ryanair

Главы государств и правительств стран ЕС обсудили возможную причастность России к инциденту с самолетом в Минске, однако имеющаяся информация не позволяет утверждать что-либо. Об этом заявила во вторник, 25 мая, канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы, разумеется, затронули вопрос, причастна ли Россия к этому [инциденту]. У нас не было сведений, поэтому дальнейшего углубления [в тему] не произошло», — сказала она по итогам саммита ЕС, трансляция велась в Twitter постоянного представительства Германии в Евросоюзе.

Канцлер также подчеркнула, что отношения с Россией долго обсуждались без привязки к инциденту с самолетом.

В ходе своего выступления Меркель также сообщила о решении саммита Евросоюза расширить экономические санкции против Белоруссии, в частности «принять дополнительные целенаправленные экономические санкции и запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство ЕС».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.