Проект нового терминала аэропорта Томск прошел госэкспертизу

Проектная документация на строительство нового пассажирского терминала аэропорта Томска получила положительное заключение госэкспертизы. Строительство планируют начать летом 2021 года.

Площадь нового терминала составит 7 тыс. кв. м. Таким образом, общая площадь двух терминалов составит 17,3 тыс. кв. м. Строительство планируют вести с применением современных технологий, терминал оборудуют двумя телетрапами, тремя зонами досмотра на входе, тремя зонами предполетного досмотра, а также четырьмя багажными каруселями. Об этом сообщает РИА «Томск».

Согласно коммерческим прогнозам, совокупный объем пассажиропотока аэропорта должен достичь 1 млн человек в год. Предполагается, что строительство займет 16 месяцев, однако срок может быть скорректирован после переговоров с конкретным подрядчиком.