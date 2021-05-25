Жителей Тюменской области предупредили о граде и грозах

МЧС предупредило жителей Тюменской области об ухудшении погодных условий. В ближайшие сутки в регионе ожидаются осадки в виде града и ветер до 23 м/с.

Согласно прогнозам, 26 мая сильные дожди ожидаются на юге Тюменской области. Также синоптики ожидают грозу. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Сотрудники МЧС просят не оставлять детей без присмотра и по возможности ограничить выход на улицу во время усиления ветра.

17 мая сильный ветер повредил электрические сети в Тюменской области, без света остались несколько тысяч жителей Тобольского района.

Ранее власти Тюмени продлили запрет на посещение лесов до 10 июня. За сутки выявлено 20 пожаров общей площадью около 180 га. Чрезвычайная пожароопасность сохранится до 27 мая.