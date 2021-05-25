Остатки фундамента больницы для заключенных начала XX века нашли в Рязани

В Рязани в ходе проведения земляных работ на улице Есина обнаружили остатки фундамента больницы для заключенных, построенной в начале прошлого века. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на группу «Рязань, которую мы потеряли» в соцсети «Вконтакте».

Здание на улице Есина возвели в 1907–1910 годах. Комплекс включал постройки для лечения, жилья и хозяйственных нужд.

Почти все сооружения снесли во второй половине XX века. Сохранились лишь здания хирургического корпуса и водонапорной башни.

В апреле археологи обнаружили 48 погребений во время исследований на территории Мирожского монастыря в Пскове. Предполагается, что кладбище действовало с XIII по XVIII век. В некоторых захоронениях обнаружены предметы личного благочестия, серьги, бусы и костюмы.