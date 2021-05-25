Меркель пообещала Минску новые санкции и ограничения

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на пресс-конференции 25 мая заявила, что, по мнению Евросоюза, при принудительной посадке самолета Ryanair в Минске были нарушены международные правила. Видеозапись мероприятия опубликовали в Twitter постоянного представительства Германии в ЕС.

Также, по ее словам, саммит Евросоюза принял решение расширить экономические санкции против Белоруссии, в частности «принять дополнительные целенаправленные экономические санкции и запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство ЕС».

Она уточнила, что в черный список страны будут включены новые лица и организации.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.