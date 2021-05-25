Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Мир
Ереван заявил о гибели военнослужащего в перестрелке на границе с Азербайджаном
Мир
Депутат ФРГ заявил о причастности спецслужб Запада к посадке самолета Ryanair
Мир
Зеленский предложил создать национальное сопротивление на Украине
Туризм
В АТОР назвали готовые выдавать россиянам визы европейские страны
Авто
ГД поддержала проект об ужесточении ответственности за нетрезвое вождение
Мир
В бундестаге оценили реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Лавров и Макей обсудили инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске
Наука
Размер диска Луны увеличится на 6% во время суперлуния
Сюжет:

Меркель пообещала Минску новые санкции и ограничения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на пресс-конференции 25 мая заявила, что, по мнению Евросоюза, при принудительной посадке самолета Ryanair в Минске были нарушены международные правила. Видеозапись мероприятия опубликовали в Twitter постоянного представительства Германии в ЕС.

Воздушный отток: чем обернулась и к чему еще приведет посадка лайнера Ryanair
Лидеры ЕС закрыли для белорусских компаний свое воздушное пространство и пообещали ввести санкции против физических и юридических лиц

Также, по ее словам, саммит Евросоюза принял решение расширить экономические санкции против Белоруссии, в частности «принять дополнительные целенаправленные экономические санкции и запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство ЕС».

Она уточнила, что в черный список страны будут включены новые лица и организации.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021