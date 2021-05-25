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ЕС принял решение расширить санкции против Белоруссии

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Саммит Евросоюза (ЕС) принял решение расширить экономические санкции против Белоруссии. Об этом 25 мая заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

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По словам Меркель, саммит решил в отношении белорусских политиков «принять дополнительные целенаправленные экономические санкции и запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство ЕС». В черный список будут включены новые лица и организации.

Меркель также заявила, что в ЕС считают, что при посадке в Минске самолета компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, были нарушены международные права.

Ранее в этот день директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов подтвердил «Известиям», что Евросоюз может действительно пойти на те радикальные меры в отношении Белоруссии, к которым призвал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Также во вторник глава МИД Литвы рассказал о том, что Евросоюз рассматривает введение санкций против Белоруссии, ограничивающих экспорт из этой страны. По его словам, в четвертый пакет санкций могут быть внесены полеты в страны Евросоюза и национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа». Кроме того, Брюссель может применить санкции в отношении нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов, добавил дипломат.

25 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии ожидания новых санкций Евросоюза против Москвы на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске. По ее словам, санкции появляются без поводов, вне зависимости от событий.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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