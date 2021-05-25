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Врач отметила падение рождаемости в России за последние шесть лет

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В России последние шесть лет отмечается падение рождаемости, сейчас необходимо работать с поколением Z, представители которого испытывают трудности в общении друг с другом. Об этом во вторник, 25 мая, заявила главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова.

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«Падение рождаемости у нас фиксируется шестой год подряд <…> Мы должны понимать, что у нас есть поколение Z, которое испытывает трудности в общении с друг другом, <...> они рефлексируют, они зажаты, заботятся только о личном комфорте, поэтому находятся постоянно в стрессе или депрессии. Мы сегодня имеем заболевания, которые обусловлены именно этим психическим дискомфортом», — приводит ТАСС слова специалиста.

Уварова подчеркнула, что с представителями этого поколения необходимо особо работать. Так, к ним можно обратиться через привычные для них каналы связи — блогеров, рэперов, представителей TikTok, добавила врач.

Он также рассказала, что на данный момент количество девочек, которые готовятся вступить в репродуктивный возраст, едва превышает 1 млн. Уварова отметила, что среди поставленных задач по работе с молодежью стоит повысить рождаемость у девушек от 25 до 35 лет.

1 апреля депутат Госдумы Инга Юмашева заявила, что в России для устранения демографических проблем необходимо стимулировать рост рождаемости своего населения, а не ввозить мигрантов.

По ее словам, для улучшения показателей также необходимо принять такие меры, как введение постоянных выплат за рождение ребенка, причем производить их нужно с момента постановки матери на учет по беременности.

Также депутат отметила, что материнский капитал должен быть прогрессивным и расти с появлением в семье каждого последующего ребенка.

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