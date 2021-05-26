Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета

Если российские власти примут решение замедлить работу Google из-за плохой фильтрации запрещенного контента, на практике ограничение может нарушить работу других сайтов, а также Android-смартфонов , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Свои опасения специалисты объясняют недостаточной точностью инструментов Роскомнадзора, ссылаясь на опыт блокировки Telegram и замедления Twitter. Кроме того, вмешательство в сложную инфраструктуру Google чревато нарушением работы системы распределения трафика, что может привести к перегрузке линий связи и вызвать сбои в функционировании Рунета, говорят аналитики. Впрочем, точность технологий Роскомнадзора растет, и если сложности и возникнут, они вряд ли продлятся долго, считают эксперты.

Повторение пройденного

В понедельник Роскомнадзор заявил, что Google плохо справляется с фильтрацией запрещенного в России контента . Согласно заявлению ведомства, сервис не удаляет из поисковой выдачи до 30% ссылок на противоправные материалы , в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, ресурсы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазины по продаже наркотических средств. В Роскомнадзоре отметили и недостаточно хорошую модерацию контента на YouTube. По заявлению ведомства, видеохостинг не удалил около 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из которых содержат призывы к экстремизму. Всего Роскомнадзор направил Google более 26 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации.

Лютый сервер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В Роскомнадзоре допустили, что могут принять меры по замедлению трафика интернет-площадки , поскольку ведомство не устраивают «объемы и сроки неудаления» платформой запрещенного контента. Однако пока регулятор обходится другими мерами: во вторник Google получил два штрафа на общую сумму 6 млн рублей по решениям Таганского районного суда Москвы. Ранее в Роскомнадзоре предупреждали, что при повторном нарушении размер штрафа может вырасти до десятой доли совокупного размера годовой выручки компании. В ведомстве не ответили на запрос «Известий», когда может быть применена эта мера или замедление трафика.

В случае замедления Google ситуация может быть схожа с той, что была во время блокировки Telegram , полагает гендиректор провайдера «Инсис» Артем Черанев.

Лютый сервер Фото: Global Look Press/Andrea Ronchini

— С тех пор Роскомнадзор, конечно, проделал работу над ошибками, но совершенными их инструменты не стали. То есть замедление не только Google будет наблюдаться потому, что алгоритмы РКН зацепят и другие сайты , — сказал он.

Похожего мнения придерживается и разработчик Tor Project Леонид Евдокимов. РКН показал заметную эффективность своих инструментов во время замедления Twitter , отметил он. Но инструментам ведомства еще не хватает точности, поскольку в первые дни замедления Twitter пострадали и другие сайты вроде Russia Today, Microsoft и Github, не связанные с сервисом микроблогов, сказал эксперт.

— Похоже, позже Роскомнадзор отстроил точность технических средств противодействия угрозам и со временем исключил побочное замедление других сайтов. Однако гарантировать, что всё пройдет также и с замедлением Google, нельзя, поскольку у этой компании инфраструктура заметно сложнее, чем у Twitter. В худшем случае всё будет сломано, как в апреле–мае 2018 года, когда Роскомнадзор заблокировал Telegram, — сказал Леонид Евдокимов.

Вероятно, замедление работы поисковика отразится на работе многочисленных сервисов компании американского IT-гиганта, предположил основатель некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев. Речь о широко используемых Gmail и Google Docs, а также инструментах вроде Google Analytics, AdWords и Google Fonts , которые встраиваются в структуру сайтов.

Лютый сервер Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Инфраструктура Google используется очень многими сайтами. Например, почти на всех ресурсах стоит счетчик Google Analytics. Если сервис перестанет отдавать данные, браузер начнет многократно пытаться к нему обратиться. А так как браузер не получит данные от счетчика сразу или будет получать их медленно, страница не будет отображаться полностью. Проблемы такого рода коснутся практически всех сайтов, — сказал эксперт.

Вероятны и проблемы в работе смартфонов и планшетов на Android , где фоном выполняется множество соединений с серверами американской корпорации, добавил Леонид Евдокимов.

В российском офисе Google отказались комментировать вероятность замедления сервисов компании и связанные с ним последствия.

От Москвы до самых до окраин

Потенциальное замедление Google может привести и к нарушению работы системы Content Delivery Network (CDN), частью которой является сервер Google Global Cache (GGC) . CDN — это набор аппаратно-программных решений, предназначенных для автоматического распределения нагрузки на мощности интернет-провайдеров. Конкретно GGC представляет собой серверы на точках региональных провайдеров, которые сохраняют информацию с наиболее высоким в том или ином регионе приоритетом: видео, изображения, аудио.

На практике GGC нужны, чтобы интернет-пользователи из, например, Уфы каждый раз не нагружали магистральные линии связи, скачивая большие файлы вроде YouTube-роликов с московских серверов, а обходились инфраструктурой локальных провайдеров , объяснил Михаил Климарев.

В России сотни серверов GGC, сказал Леонид Евдокимов. Но они перестанут снижать нагрузку на провайдеров, если россияне массово начнут пользоваться VPN-сервисами, что вероятно в случае замедления Google, считает он.

— Если пользователи будут вынуждены уйти в VPN, например, из-за «случайно» сломанного Gmail, локализация трафика в РФ пропадет. Видео, картинки и другие файлы продолжат скачиваться с серверов GGC, но не с тех, что расположены ближе к пользователям, а с тех, где расположен «выход» VPN-туннеля в другой стране. То есть нагрузка на магистральные линии всё равно возрастет, — сказал специалист.

Лютый сервер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При таком стечении обстоятельств пропускной способности магистральных линий в какой-то момент может не хватить , допустил Михаил Климарев. Особенно это касается регионов, где полосы относительно узкие, а GGC позволяет сжать трафик до 10 раз, уточнил он.

— У операторов нет своих систем распределения приоритетов для трафика. Следовательно, без сжатия GGC полосы магистральных провайдеров начнут забиваться и запросы из той же Уфы просто начнут выпадать — для них не хватит пропускной способности. Соответственно, уфимцы получат медленный и нестабильный интернет, — объяснил эксперт.

В случае замедления Google может быть нарушена работа всей CDN-системы американской компании, согласен Артем Черанев.

— Привыкшие к сервисам Google пользователи будут перегружать линии связи, российские и внешние магистрали , — сказал эксперт.

Но пик нагрузки будет временным, поскольку он «рассосется» за счет перехода пользователей на альтернативные сервисы от, допустим, «Яндекса» , добавил он. У российских ресурсов не возникнет критических проблем с обработкой трафика, сгенерированного новоприбывшими пользователями, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

В «Яндексе» оперативно не ответили на запрос «Известий».