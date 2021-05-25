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ГД поддержала проект об ужесточении ответственности за нетрезвое вождение

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Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания во вторник, 25 мая, приняли в первом чтении законопроект об увеличении срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде до трех лет.

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Проект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в начале апреля по инициативе правительства России.

Документ предлагает внести изменения в статью 264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»).

«Актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение», — говорится в пояснительной записке к документу.

В доказательство этого утверждения авторы приводят статистику, которая свидетельствует «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций».

В соответствии с документом, предлагается увеличить сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения до трех лет, в то время как настоящее законодательство предусматривает срок до двух лет.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают увеличить размер штрафа за подобное деяние от 300 тыс. до 500 тыс. вместо установленных 200–300 тыс. рублей. Также в виде наказания может быть назначено взыскание в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью предлагается увеличить с трех до шести лет, а обязательные работы исключить.

16 марта стало известно, что в России планируют увеличить максимальный срок лишения свободы с двух до трех лет за систематическое вождение в нетрезвом виде.

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