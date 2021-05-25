Во Франции заявили о непризнании результатов выборов в Белоруссии

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что Париж никогда не признает легитимность президентских выборов Белоруссии 2020 года, по итогам которых глава государства Александр Лукашенко вновь получил мандат.

«Мы никогда не признаем легитимность последних президентских выборов в Белоруссии», — цитирует ТАСС слова Ле Дриана во время выступления в Национальном собрании страны 25 мая.

Помимо этого, министр добавил, что французская сторона «осуждает репрессии против оппозиции, которые продолжаются в республике с августа прошлого года», выразив солидарность белорусской оппозиции.

«Мы продолжим политику санкций против Белоруссии, пока Минск не начнет признавать волеизъявление народа», — сказал Ле Дриан.

Говоря о последних событиях, произошедших 23 мая в Минске, глава ведомства подчеркнул, что подобные действия в отношении пассажиров рейса авиакомпании Ryanair стали «дополнительной эскалацией репрессий».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали в аэропорту.

Западные страны раскритиковали Минск из-за случившегося. 24 мая на саммите ЕС было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.

Итоги голосования не признали страны Америки и Европы. В отношении Минска введены санкции, которые поддержала и Украина.