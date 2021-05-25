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В США заявили о желании восстановить предсказуемость отношений с Россией

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США хотят восстановить предсказуемость отношений с Россией, эта тема будет обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в июне. Об этом говорится в распространенном 25 мая заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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«Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — говорится в тексте.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве, сообщила 25 мая пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе встречи президенты России и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Также темами разговора президентов станут проблематика стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие стран в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Американский лидер Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. При этом в тот же день он ввел новые антироссийские санкции, в частности, из-за обвинений в хакерских атаках на американские ведомства. Кроме того, США заявили о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, позже РФ объявила об ответных санкциях.

21 мая глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на марафоне «Новое знание» заявил, что РФ готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства.

Тремя днями позднее Джен Псаки, выступая на брифинге, указала, что Соединенные Штаты стремятся к предсказуемым отношениям с Россией, однако не отступят в вопросе санкций.

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