Путин заявил об успешном завершении испытания комплекса ЗРК С-500

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 с успехом завершаются, на очереди — поставка вооружения в войска. Об этом глава государства сказал 25 мая во время совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», — добавил Путин.

Глава государства отметил, что в армию и флот поступает много новейших образцов оружия и военной техники, кроме того, заметно расширились возможности Военно-морского флота. Так, Путин сказал, что корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон» находится на последней стадии испытаний.

«Отмечу и то, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружений и техники на протяжении всего их жизненного цикла — от разработки и серийного производства, до сервиса и ремонта», — заключил президент России.

Ранее в марте эксперты рассказали «Известиям», что комплексами С-500 «Прометей» войска могут укомплектовать до конца 2021 года.

О планах поставить в войска в 2021 году первые системы С-500 сообщил в декабре прошлого года глава корпорации Ростех Сергей Чемезов. По его словам, разработчик «Алмаз-Антей» уже выполнил все необходимые испытания новинки.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» относится к новому поколению систем класса «земля–воздух». Основными задачами С-500 являются борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолетов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.