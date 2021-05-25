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Эксперт предупредил Украину о потере Киева в случае войны с Россией

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Украинский военный эксперт Тарас Чмут считает, что на Украине на сегодняшний день осталось слишком мало дивизионов зенитно-ракетных систем С-300 В1 для защиты Киева от баллистических ракет в случае «угрозы» со стороны России.

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«У нас было в результате развала Союза, если я не ошибаюсь, шесть или восемь дивизионов, и на сегодня живых осталось примерно два-три. <…> Три дивизиона, пусть даже условно четыре, — это даже не прикрыть Киев», — заявил Чмут в эфире YouTube-канала Skrypin.

По его словам, в основу украинских войск противовоздушной обороны входят советские системы конца 1980-х годов, среди которых С-300 среднего радиуса действия, «Бук М1» малого радиуса действия и несколько дивизионов С-125.

Эксперт уточнил, что в случае вооруженного конфликта, противнику достаточно будет открыть огонь по незащищенным населенным пунктам, в результате чего украинская сторона не сможет отразить подобный массовый удар.

7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО и что Киев может рассчитывать на поставки летального оружия.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что в ходе своих переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он обозначил просьбу о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил страны. Представители двух государств также достигли соглашения о проведении Комиссии по стратегическому партнерству.

9 апреля сообщалось о том, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar. На следующий день украинские СМИ сообщали, что Киев впервые использовал турецкие беспилотники в Донбассе.

3 апреля в Киеве заявили, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. На маневрах планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе. Из стран-партнеров активно привлекают также Грузию и Молдавию.

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