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Специалисты ликвидировали масляные пятна в акватории Туапсе

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Масляные пятна ликвидированы в море у Туапсе, источник разлива устанавливается, сообщила 25 мая пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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«Масляные пятна ликвидированы, силами и средствами будет организован мониторинг в ближайшие сутки акватории Черного моря. Водолазами ЮРПСО МЧС России обследуется дно на выявление источника», — сообщили в ведомстве журналистам.

Информация об обнаружении в акватории Туапсе нефтесодержащей жидкости появилась 24 мая. На следующий день в МЧС проинформировали о проведении работ по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов. В городе был введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.

В МЧС сообщили, что для ликвидации выброса было привлечено шесть плавсредств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), одно плавсредство Туапсинского отделения ГИМС МЧС России, задействованы сотрудники оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона.

Также были взяты пробы на проведение анализов превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воде и грунте, в воздухе превышения ПДК не обнаружено.

Ранее, 11 мая, произошла разгерметизация нефтесборного коллектора на одной из скважин Ошского месторождения «ЛУКОЙЛ-Коми», в результате чего нефтепродукты вылились в реку Колву. С 17 мая в ряде районов республики был введен режим ЧС.

По данным «ЛУКОЙЛ-Коми» на 25 мая, специалисты завершают сбор разлившихся нефтепродуктов с поверхности реки.

Как сообщил «Известиям» официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, ущерб от разлива нефтепродуктов в республике может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей.

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