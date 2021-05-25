Памятник 21-й дивизии Московского народного ополчения откроют в июне

Памятник 21-й дивизии Московского народного ополчения планируют открыть в июне. Об этом председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил в ходе брифинга во вторник, 25 мая, на котором были подведены итоги деятельности столичного парламента седьмого созыва за период весенней сессии.

«Сейчас готовимся к открытию памятника 21-й дивизии на Кутузовском проспекте. Надеемся его открыть 21–22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная война», — цитирует Шапошникова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, потомки ополченцев предложили создать в столице общественную некоммерческую организацию «Потомки Московского народного ополчения». Шапошников отметил, что сейчас рассматривается возможность создания такой организации, и не исключил, что она появится в Москве.

Также председатель столичного парламента сообщил, что в период весенней сессии Мосгордума приняла 15 законов и 50 постановлений.

Ранее, 20 мая, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о работе Минобороны по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «Звезда». По его словам, были установлены судьбы и места захоронения более 2,4 млн человек.