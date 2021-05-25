Работу по благоустройству пешеходных зон усилят в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону необходимо усилить работу по части благоустройства пешеходных территорий. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщает RostovGazeta, глава региона проинспектировал обновленные городские площадки в нескольких микрорайонах. Ему представили зеленую зону с игровым комплексом на улице Садовой, а также территорию в Первомайском районе, где высадили деревья и уложили новую плитку. Голубев отметил, что подобные места являются востребованными у горожан.

«Число пешеходных зон должно становиться больше с каждым годом. Это могут быть не только парки и скверы, но и пешеходные пространства в общественных местах», — подчеркнул губернатор.

В марте сообщалось, что администрация Ростова-на-Дону решила отозвать предложение о переводе территории парка «Дружба» в зону, где разрешено капстроительство. На территории парка могли появиться рестораны, аквапарк, развлекательные центры или другие заведения досуга.