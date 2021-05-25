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Лавров и Макей обсудили инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске
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Лавров и Макей обсудили инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем по ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом во вторник, 25 мая, пишет пресс-служба МИД РФ.

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Отмечается, что главы ведомств обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия и предстоящие контакты.

«Отдельно были затронуты события, связанные с экстренной посадкой 23 мая в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. С российской стороны приветствовалась готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования произошедшего», — сообщили в министерстве.

Кроме того, белорусская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ российских консульских сотрудников к россиянке Софье Сапеге, задержанной в Минске на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом (УК) республики.

Ранее в этот же день департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом самолета Ryanair.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе с Софьей Сапегой задержали после посадки лайнера. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, Минску пригрозили санкциями.

При этом 25 мая глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал о том, что ЕС рассматривает введение санкций против Белоруссии, ограничивающих экспорт из этой страны. По его словам, в четвертый пакет санкций могут быть внесены полеты в страны Евросоюза и национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа». Кроме того, Брюссель может применить санкции в отношении нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов, добавил дипломат.

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