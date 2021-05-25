CNN: встреча Путина и Байдена пройдет в Швейцарии

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится в Швейцарии 15–16 июня. Об этом 25 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

«Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15–16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», — сообщают журналисты.

Окончательное место встречи представитель Белого дома отказался назвать, пока не будут уточнены все организационные детали.

Также журналисты выяснили, что в середине июня Байден будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что при условии проведения саммита лидером двух государств на повестке дня будут стратегическая стабильность и контроль над вооружениями.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что российский и американский лидеры самостоятельно определят темы, которые будут обсуждать в ходе саммита. При этом он добавил, что Путин готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы.

Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров. Однако конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что российская сторона не отказывается от диалога с США, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.