В бундестаге оценили реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

При реакции на ситуацию, связанную с посадкой самолета Ryanair, большинство западных политиков руководствуются санкционным мышлением. Об этом во вторник, 25 мая, заявил «Известиям» депутат бундестага от фракции «Левые», член германо-российской парламентской группы Грегор Гизи.

«Большинство западных политиков руководствуются санкционным мышлением. Однако так нельзя обеспечить соблюдение норм международного права», — подчеркнул он.

Также политик напомнил, что именно Запад первым заставил самолет на тот момент президента Боливии Эво Моралеса приземлиться в Вене, исходя исключительно из предположения, что на борту находится бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. При этом какие-либо санкции против Австрии или США не были приняты.

Помимо этого, Гизи прокомментировал и призыв МИД Великобритании к возможному введению санкций против газопроводов «Северный поток – 2» и Ямал–Европа из-за инцидента с самолетом Ryanair, указав на то, что Белоруссия — это не Россия, а всё же другое государство.

«Если даже США отказываются от санкций в отношении «Северного потока – 2», Великобритании тем более не следует их вводить. Кроме того, подобный призыв нарушает право международной торговли. Я потрясен подобными реакциями, которые только усиливают эскалацию», — заключил депутат.

Ранее в этот день глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал о том, что Евросоюз рассматривает введение санкций против Белоруссии, ограничивающих экспорт из этой страны. По его словам, в четвертый пакет санкций могут быть внесены полеты в страны Евросоюза и национальный белорусский авиаперевозчик «Белавиа». Кроме того, Брюссель может применить санкции в отношении нефтяной сферы и сектора нефтепродуктов, добавил дипломат.

Он подчеркнул, что должна быть начата серьезная дискуссия по формированию широкого списка белорусских компаний и физлиц, работа которых способствует финансированию государства. У Литвы есть возможность принимать определенные решения самостоятельно, но главный ответ должен быть международным, заключил Ландсбергис.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии ожидания новых санкций Евросоюза против Москвы на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске. По ее словам, санкции появляются без поводов, вне зависимости от событий. При этом директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал «Известиям», что Евросоюз может действительно пойти на те радикальные меры в отношении Белоруссии, к которым призвал глава литовского МИДа.

Накануне глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций против СП-2 из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Первый зампредкомитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал это глупостью.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился основатель и бывший главред оппозиционного признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали в аэропорту.

Западные страны раскритиковали Минск из-за случившегося. 24 мая на саммите ЕС было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Евросовет также призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать авиаперелетов через воздушное пространство Белоруссии.