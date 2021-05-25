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Жару до +38 градусов спрогнозировали в Алтайском крае

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Синоптики прогнозируют сильную жару в ближайшие три дня в Алтайском крае. Местами воздух прогреется до +38 градусов.

Синоптик пообещал москвичам теплую погоду в последнюю неделю весны

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению Гидрометцентра Людмилы Сырых, до 27 мая регион будет находиться в теплом секторе сначала западного, а затем южного циклонов. Самым жарким днем станет 26 мая. Температура воздуха составит +28...+33 градуса, на западе потеплеет до +38 градусов. Об этом пишет altapress.ru.

27 мая при сохранении жары ожидаются дожди с грозой и шквалистым ветром. В ночь на 29 мая синоптики прогнозируют похолодание. Температура воздуха понизится до +4...+9 градусов, местами на почве возможны заморозки до –1 градуса. 29 мая температура воздуха составит +23 градуса.

Ранее синоптики озвучили прогноз, когда спадет жара в Башкортостане. Температура воздуха опустится до +10 градусов ночью и +24 градусов днем 27 мая.

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