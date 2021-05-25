Ведущие стейкхолдеры обсудили перспективы российского ТЭКа в зеленой повестке

19–20 мая 2021 года в Ялте состоялась конференция «Российский ТЭК в зеленой повестке современности», организованная Национальным отраслевым журналом «Нефтегазовая вертикаль». На мероприятии обсудили вызовы и перспективы для российских производителей и поставщиков энергии в разрезе достижения целей устойчивого развития России до 2030 года.

Двухдневная конференция объединила федеральных и региональных чиновников, представителей крупнейших компаний ТЭК России, а также ведущих экспертов. Дискуссии касались широкого спектра вопросов: от декарбонизации как драйвера экономического развития до привлечения инвестиций в зеленые проекты отечественных компаний, от перспектив российских углеводородов в контексте глобальной экологической повестки до сценариев развития водородной энергетики и ВИЭ.

В пленарном заседании приняли участие помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов, заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, сенатор Юрий Важенин, директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, начальник управления развития корпоративных отношений Банка России Андрей Якушин, первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк. По мнению участников дискуссии, ключевыми задачами России на текущем этапе глобального энергоперехода является создание таксономии, верификационного механизма зеленых проектов, а также условий для торговли квотами на выбросы парниковых газов. Решение этих задач поможет сформировать систему устойчивого финансирования в России и компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы в федеральном бюджете.

В рамках конференции были подведены итоги конкурса детского рисунка «Энергетика будущего глазами детей». Подобные акции призваны формировать у подрастающего поколения личную экологическую ответственность и интерес к энергетической тематике. В торжественной церемонии награждения приняли участие помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов и министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников.

Также в ходе конференции состоялась торжественная церемония гашения почтовой открытки, посвященной этому мероприятию. В церемонии гашения приняли участие помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов и директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь. Памятная открытка, выпущенная ограниченным тиражом, будет иметь особую ценность для коллекций филателистов и филокартистов.

Официальными партнерами конференции «Российский ТЭК в зеленой повестке современности» выступили Сервисная компания ИНТРА, Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект», ООО «Центр комплексного проектирования», АО «Газаппарат», НПО «Чистая энергия», завод «Нефтегазоборудование». Официальные информационные партнеры — МИЦ «Известия», международная информационная группа «Интерфакс», Российское газовое общество.

Конференция проходила в очном формате с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

Журнал «Нефтегазовая вертикаль» планирует провести конференции в других регионах в 2021 году.