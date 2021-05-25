«Чистые зоны» оборудуют в онкодиспансере в Волгограде за 146 млн рублей

В Волгоградском областном клиническом онкодиспансере планируют создать специальные «чистые зоны», где будет поддерживаться особый микроклимат. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составит 145,8 мл рублей. За эти деньги подрядчик должен будет поставить два медицинских климатизированных модуля, а также провести обучение медиков для работы с новым оборудованием, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Закупленные модули позволят создать на третьем и четвертом этажах онкодиспансера специальные «чистые зоны». Воздух в них будет максимально очищен. Подобные условия создаются в медучреждениях, где особенно важно позаботиться о стерильности.

Определить подрядчика планируется 4 июня. Выполнить условия контракта он должен до 25 декабря 2021 года.

В апреле сообщалось, что в Волгограде определили подрядчика, который займется строительством радиологического корпуса областного онкодиспансера. В двухэтажном здании разместятся процедурные отделения, палаты дневного стационара, а также технологические, санитарно-гигиенические, служебные, вспомогательные помещения.