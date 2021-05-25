Россиянка Сапега задержана в Белоруссии на 72 часа

Белоруссия подтвердила задержание в Минске россиянки Софии Сапеги на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом (УК) республики, сообщается на сайте МИД России во вторник, 25 мая.

Отмечается, что россиянка подозревается в преступлениях, совершенных в период с августа по сентябрь 2020 года.

«По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», — сказано в сообщении.

В ближайшее время Москва ожидает получить разрешение на консульский доступ к Сапеге.

Отмечается, что с родителями задержанной встретился российский консул, который рассказал им о предпринимаемых посольством действиях, а также посоветовал адвоката с богатым опытом защиты прав россиян.

Также в ведомстве подчеркнули, что распространенная в СМИ информация о том, что российский консул якобы отказался помогать Сапеге, является «откровенной клеветой и дезинформацией».

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят задержанную россиянку. По его словам, в подобных ситуациях Россия всегда предоставляет необходимую помощь.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту воздушного суда был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки самолета.

На следующий день российское посольство в Минске подтвердило задержание вместе с Протасевичем гражданки РФ Софии С., как позже стало известно, речь идет о Софии Сапеге.