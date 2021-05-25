Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Мир
Ереван заявил о гибели военнослужащего в перестрелке на границе с Азербайджаном
Мир
Депутат ФРГ заявил о причастности спецслужб Запада к посадке самолета Ryanair
Мир
Зеленский предложил создать национальное сопротивление на Украине
Туризм
В АТОР назвали готовые выдавать россиянам визы европейские страны
Авто
ГД поддержала проект об ужесточении ответственности за нетрезвое вождение
Мир
В бундестаге оценили реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Лавров и Макей обсудили инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске
Наука
Размер диска Луны увеличится на 6% во время суперлуния
Сюжет:

Россиянка Сапега задержана в Белоруссии на 72 часа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия подтвердила задержание в Минске россиянки Софии Сапеги на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом (УК) республики, сообщается на сайте МИД России во вторник, 25 мая.

Воздушный отток: чем обернулась и к чему еще приведет посадка лайнера Ryanair
Лидеры ЕС закрыли для белорусских компаний свое воздушное пространство и пообещали ввести санкции против физических и юридических лиц

Отмечается, что россиянка подозревается в преступлениях, совершенных в период с августа по сентябрь 2020 года.

«По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», — сказано в сообщении.

В ближайшее время Москва ожидает получить разрешение на консульский доступ к Сапеге.

Отмечается, что с родителями задержанной встретился российский консул, который рассказал им о предпринимаемых посольством действиях, а также посоветовал адвоката с богатым опытом защиты прав россиян.

Также в ведомстве подчеркнули, что распространенная в СМИ информация о том, что российский консул якобы отказался помогать Сапеге, является «откровенной клеветой и дезинформацией».

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в скором времени власти Белоруссии отпустят задержанную россиянку. По его словам, в подобных ситуациях Россия всегда предоставляет необходимую помощь.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту воздушного суда был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки самолета.

На следующий день российское посольство в Минске подтвердило задержание вместе с Протасевичем гражданки РФ Софии С., как позже стало известно, речь идет о Софии Сапеге.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021