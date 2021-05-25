Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Калужской области

Полиция проводит проверку по факту столкновения фуры и легкового автомобиля в Козельском районе Калужской области. Травмы получили три человека.

Авария произошла на трассе Козельск–Кудринское. По данным правоохранительных органов, 20-летний водитель Hyundai ix35 не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. В результате кроссовер столкнулся с фурой MAN. Об этом сообщает газета «Весть».

Травмы получили водитель иномарки, а также его пассажирки 21 и 20 лет. Пострадавшие госпитализированы в межрайонную больницу в Козельске.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении автобуса с тягачом на севере Красноярского края. Травмы получили не менее шести человек. По предварительным данным, тягач из-за заноса допустил столкновение с автобусом, двигавшимся во встречном направлении.