Дату начала купального сезона определили в Тамбовской области

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление, которое определяет сроки купального сезона. Жители региона смогут отдыхать у водоемов с 1 июня по 31 августа.

Согласно постановлению, к 1 июня специалисты завершат подготовку пляжей. Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, шезлонги и раздевалки расположат на безопасном расстоянии друг от друга. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На входах пляжей установят информационные стенды, где будут изложены данные об ограничительных мерах в связи с COVID-19. Профилактическую работу с отдыхающими будут проводить матросы-спасатели.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах предложили ограничить продажу алкоголя вблизи водоемов. При этом в ГИМС предлагают исключить из списка несанкционированных мест для купания два пляжа.