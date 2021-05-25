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Модульные фельдшерско-акушерские пункты установят в 11 уральских селах

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Минздрав Свердловской области закупит 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов для установки в селах. На эти цели выделят 71 млн рублей, сообщает 25 мая ТагилСити.ру.

Новые ФАПы появятся в поселках Горный, Половинный, Маслово, Полдневой, Тугулым, селах Большие Карзи, Верховино, Скородумское, а также в деревнях Оверино, Бутакова и Усть-Баяк. В одном из них дополнительно оборудуют стоматологический кабинет.

Площадь каждого ФАПа составит не менее 90 кв. м. В здании должно быть не менее шести окон, пандус для маломобильных граждан, санузел, отопление, вентиляция, электрическое освещение.

В пунктах оборудуют приемный кабинет, помещение для ожидания, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, а также раздевалку для персонала, стерилизационную и другие помещения.

Установку ФАПов планируется завершить до 15 декабря 2021 года. Подрядчик должен будет дать гарантию на работы сроком на пять лет.

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