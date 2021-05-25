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Арсенал оружия нашли в припаркованной машине в центре Москвы

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Арсенал оружия обнаружили в автомобиле Mercedes, который был припаркован возле отделения полиции в центре Москвы. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел ранее 25 мая. Автомобиль бросили в Добрынинском переулке. В нем нашли предметы, похожие на автомат и патроны. В салоне их заметил прохожий.

Как пишет сайт kp.ru, Mercedes простоял там несколько дней.

По информации телеканала, оперативники уже установили имя владельца машины. Им оказался некий Александр Комиссаров. Сейчас его разыскивают, пишет сайт 360tv.ru.

По данным «360», в машине также было найдено ружье. Как отмечает его источник, все оружие охолощенное и опасности не представляет.

21 мая законопроект об ужесточении госконтроля за оборотом оружия внесли на рассмотрение Госдумы. Проект предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия может быть увеличен с 2 месяцев до 1 года.

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