Проспект Революции в Воронеже реконструируют за 520 млн рублей

Мэрия Воронежа заключила контракт на реконструкцию проспекта Революции. Стоимость работ оценили в 520 млн рублей.

По словам мэра города Вадима Кстенина, на проспекте ожидается «беспрецедентный» объем работ. Власти намерены просить помощи у общественных организаций и горожан, которые будут содействовать в разработке концепции проекта. Об этом пишет ИА «Абирег». На текущий момент начинается подготовительный этап работ над проектом.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев просил не затягивать с реконструкцией проспекта. Улице станет «определяющим лицом» Воронежа. Глава региона подчеркнул, что неудобства для горожан и гостей Воронежа должны быть минимизированы.

Согласно договору, подрядчик должен демонтировать старые объекты, наладить систему освещения, а также полива деревьев, перенести электрокабели под землю, установить скамейки и урны.