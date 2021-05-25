Мосгордума приняла 15 законов за весеннюю сессию

Московская городская дума приняла 15 законов в период весенней сессии. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«За период весенней сессии в Мосгордуме было проведено семь заседаний, принято 15 законов, два из которых были внесены мэром Москвы Сергеем Собяниным. Также было принято 50 постановлений», — цитирует агентство городских новостей «Москва» его материалы к брифингу.

Также в ходе весенней сессии было предложено 17 поправок к законопроектам. Из них были приняты две. Была предложена 41 поправка к проектам постановлений, 18 из них были приняты.

Ранее, 21 мая, Шапошников заявил, что скоростные режимы и требования к самокатам, гироскутерам и велосипедам хотят ввести в парковых зонах Москвы, сообщается на сайте 360tv.ru. В частности, ограничить допустимую скорость могут до 15 км/ч.

19 мая сообщалось, что в Московской области оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов до 20 км/ч. В региональном дептрансе отметили, что ограничение по скорости действует с начала сезона проката.