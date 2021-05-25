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Водолазы присоединились к поиску пропавшего мужчины в Татарстане

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К поискам пропавшего пожилого мужчины в Татарстане подключились водолазы. Они обследуют дно реки в Зеленодольском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Информация о пропавшем человеке поступила в ведомство в понедельник, 24 мая, в 17:06. По словам обратившихся, 74-летний мужчина пропал на острове Большой Зеленый недалеко от поселка городского типа Васильево, пишет InKazan.ru.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, а также кинологи МВД. Правоохранительные органы выдвинули предположение, что мужчина утонул, поскольку его лодка находится на месте.

Утром 25 мая к поисковой операции подключились водолазы ЗПСО № 2 из Казани. Они обследуют дно реки.

Поисковые работы продолжаются.

23 мая в Калманском районе Алтайского края утонули два мальчика 11 и 12 лет, решившие покататься на деревянном самодельном плоту. По факту гибели детей Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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