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Эксперт спрогнозировала рост ставок по ипотеке с первым взносом на 15–20%

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Ставки в сегменте ипотеки с первоначальным взносом от 15 до 20% могут дополнительно вырасти на 1,5–2%. Об этом говорится в сообщении онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka со ссылкой на ее директора Ирину Григорьеву, которое поступило в «Известия» во вторник, 25 мая.

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Григорьева отметила, что новые правила Банка России, который решил с 1 августа ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом, вероятно, поспособствуют резкому сокращению предложений с взносом менее 15%. Она указала, что таких продуктов и сейчас предлагают «считаные банки», а с учетом нововведений их, скорее всего, не останется совсем.

«При этом ставка по ипотечным кредитам с первым взносом в размере 15–20% может увеличиться в пределах 1,5–2 процентных пункта», — приводит пресс-служба Online-Ipoteka ее слова.

Подчеркивается, что ужесточения вряд ли повлияют на стоимость кредитов с более крупным взносом, так как банки заинтересованы в заемщиках, вносящих значительный процент от стоимости приобретаемой недвижимости, и стремятся предлагать им максимально выгодные условия.

По ее словам, вектор движения цен на жилую недвижимость во многом определит решение о пролонгации программы льготной ипотеки. Если программу существенно скорректируют или отменят, а объем введенного в эксплуатацию жилья продолжит расти, до конца года можно ожидать снижения цен на рынке жилья в пределах 5–10%. В то же время из-за роста ключевой ставки Центробанка и ужесточения регуляторных правил рыночные ставки на ипотечным рынке будут расти.

Григорьева отметила, что ипотека с первоначальным взносом в размере 15–20% от стоимости жилья пользуется большим спросом у заемщиков. За счет популярности государственной программы льготной ипотеки с первым взносом от 15% доля таких кредитов с соотношением кредит/залог 80–85% практически удвоилась менее чем за год.

Она считает, что с учетом ажиотажного спроса на ипотеку и роста цен на жилье меры регулятора оправданы — нарушения платежной дисциплины по кредитам с низким первоначальным взносом происходят всё чаще. Эксперт выразила мнение, что регуляторные решения ЦБ позволят сбалансировать качество совокупного ипотечного портфеля.

В Центробанке заявляли 21 мая, что ужесточение регулирования ипотеки с низким первым взносом поспособствует снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления клиентам займов с низким первоначальным взносом. Кроме того, оно должно обеспечить устойчивость финансовых организаций к потенциальным стрессовым сценариям.

Ранее, 23 апреля, ЦБ повысил ключевую ставку с 4,5 до 5% годовых. Решение объяснили необходимостью снижения темпов инфляции, укрепления курса рубля, роста процентов по кредитам и депозитным вкладам. В начале апреля Минэкономразвития заявило, что пик годовой инфляции был пройден в марте.

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