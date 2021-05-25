Ереван заявил о гибели военнослужащего в перестрелке на границе с Азербайджаном

В результате перестрелки на границе Армении и Азербайджана погиб 32-летний младший сержант. Об этом 25 мая сообщается на сайте министерства обороны Армении.

«В Гегаркуникской области в результате обстрела смертельное огнестрельное ранение получил контрактник, младший сержант В.Ю. Хуршудян (р. 1989 г.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ситуация находится под контролем: новых выстрелов не было.

Ранее в этот же день сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии, находящиеся у села Верин Шоржа в Гегаркунинской области. Инцидент произошел около 14:20 по местному времени.

13 мая Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам и.о. армянского премьера Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, подписанному при завершении нового витка конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

На следующий день Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.

19 мая Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой. Стороны уделили внимание недавнему инциденту на азербайджано-армянской границе, подтвердив общий настрой на урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

20 мая Пашинян заявил о том, что ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, на армянской территории всё еще остается около 500–600 азербайджанских военных. В тот же день Алиев заявил, что Азербайджан готов сотрудничать с Арменией и налаживать отношения между странами.